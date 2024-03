Stiri pe aceeasi tema

- ”Ii cer demisia lui pentru actiuni premeditate impotriva intereselor Romaniei. Declaratiile lui in cazul Rosia Montana din ultimele luni au subminat si pus in pericol statul roman”, a scris Ciolos pe Facebook. Premierul Marcel Ciolacu si ministri ai Cabinetului sau au facut mai multe declaratii pe tema…

- ”Am castigat procesul impotriva Gabriel Resources. Nu pot stapani bucuria pe care o am. Compania a inceput cu mine si a dorit sa termine cu statul roman in a cere despagubiri. 16 ani de procese, cereri de despagubiri, presiuni politice, joc murdar. Doamne, nu-mi vine sa cred!!!! Ma bucur ca un copil…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- PSD și PNL au ajuns la un acord in privința primelor 20 de locuri de pe lista pentru europarlamentare. Potrivit informațiilor de pana acum, PSD ar urma sa ia cel puțin 12 locuri, din care partidul va decide cate va da Partidului Umanist Social Liberal. In PSD parerile ar fi imparțite in privința acordarii…

- Hartuirea online sau telefonica va fi pedepsita ca violenta fizica. Victimele pot cere ordin de protectie, iar agresorii vor fi obligati sa poarte bratari de monitorizare. Legea a fost votata de parlamentari si urmeaza sa fie promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Articolul Hartuirea online sau…

- Cererea a fost ”suspendata pentru revizuirea ulterioara de catre personal”, a aratat miercuri o notificare de pe site-ul web al Comisiei de Utilitati Publice din California. Nu este clar cand a fost postata notificarea. Waymo, care opereaza acum in San Francisco si Phoenix, a solicitat extinderea pe…

- Procedura rapida și simplificata pentru schimbarea permisului auto in 2024: Acte necesare și cum poți face programare online Procedura rapida și simplificata pentru schimbarea permisului auto in 2024: Acte necesare și cum poți face programare online Pentru a efectua rapid schimbarea de permis in 2024,…

- Iulian Bulai a ales sa faca sarbatorile in Norvegia, țara de origine a soției sale, iar in prima zi a anului a transmis internauților urari, aflat intr-o bicicleta inconjurat de zapada. Iubirea lui Bulai pentru Norvegia este veche. Se pare ca inainte de a ajunge parlamentar USR-PLUS și șef al Comisiei…