Autoritățile chineze vin în sprijinul economiei – TradeVille Valoarea Producției Agricole A Scazut Cu 16% In 2022 In anul 2022, valoarea producției agricole s-a diminuat cu 15.8% comparativ cu anul precedent. In acest sens, producția vegetala a scazut cu 22.8%, producția animala cu 0.5%, in timp ce valoarea serviciilor agricole a crescut cu 29.2%. De menționat este faptul ca, 2021 a fost considerat un an agricol excepțional pentru Romania. Datele prezentate de INS sunt semi definitive, urmand ca cele definitive sa fie disponibile in octombrie 2023. (Sursa: INS) Media Valorii Pensiei Private Pilon II – 13,600 RON Conform calculelor ZF,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 iulie, intr-o conferința de presa comuna ținuta la Berlin alaturi de cancelarul Olaf Scholz, ca trebuie luate decizii rapide, astfel incat in Romania sa fie trupe militare din Germania in permanența, in actualul context geopolitic generat de invazia Rusiei…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Companiile europene, inclusiv Airbus, BASF, Siemens, Mercedez-Benz, BMW si Volkswagen, au fost printre cele care a semnat acorduri cu China, conform declaratiilor de miercuri ale Comisiei Nationale pentru Dezvoltare si Reforma din China. Planificatorul de stat chinez a declarat ca va colabora cu companiile…

- Hondurasul si-a inaugurat duminica ambasada in China, dupa ce in cursul acestui an a rupt relatiile diplomatice cu Taiwanul, transmite Reuters, preluand media de stat de la Beijing. CITESTE SI Cea mai mare companie de aparare din Germania face bani frumoși pe seama razboiului din Ucraina 08:24…

- China se pregateste pentru un nou val de infectii cu Covid, care ar putea inregistra pana la 65 de milioane de cazuri pe saptamana pana la sfarsitul lunii iunie, cand valul va atinge apogeul.De fapt, China se confrunta deja cu un nou val de COVID, care ar putea atinge un varf de 65 de milioane de cazuri…

- China se pregateste pentru un nou val de infectii cu Covid, care ar putea inregistra pana la 65 de milioane de cazuri pe saptamana pana la sfarsitul lunii iunie, cand valul va atinge apogeul.De fapt, China se confrunta deja cu un nou val de COVID, care ar putea atinge un varf de 65 de milioane de cazuri…

- Autoritațile de la Beijing anunța ca agențiile de turism au voie din nou sa organizeze excursii de grup pentru rezidenții din Taiwan care intenționeaza sa viziteze partea continentala a Chinei.