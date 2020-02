Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Wuhan au luat masuri radicale in incercarea disperata de a stopa raspandirea coronavirusului. Autoritatile din Wuhan au solicitat ca fiecare cetatean sa raporteze zilnic nivelul temperaturii corporale. In cazul in care este peste limita normala, o echipa de medici va interveni pentru…

- Medicul care a avertizat asupra epidemiei de coronavirus, dar pe care autoritațile l-au redus la tacere și l-au acuzat de raspandire de zvonuri false, a murit ieri, dar in confuzia generala din China, decesul lui a fost anunțat, apoi infirmat, pentru a fi, intr-un final, confirmat.Balbaiala mass-media…

- Spitalul din orasul chinez Wuhan a confirmat, in cursul noptii de joi spre vineri, decesul medicului Li Wenliang, precizand ca nu a putut fi resuscitat, dupa o serie de informatii contradictorii despre starea de sanatate a acestuia, informeaza CNN. „Din pacate, medicul nostru Li Wenliang a fost infectat…

- Autoritațile sanitare au anuntat ca bilantul deceselor din cauza infectiei cu coronavirus se ridica las 361 de persoane. Autoritatile provinciei chineze Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica. Alte 2.103 cazuri de infecție au fost inregistrate in cursul zilei de duminica, ceea ce inseamna…

- Autoritațile chineze lucreaza in mod accelerat la ridicarea spitalului cu o mie de paturi destinat exclusiv pacienților infectați cu coronavirus, arata un clip video postat de presa chineza. Un clip video postat pe pagina de Twitter a Cotidianului Poporului, portavocea guvernamentala chineza, arata…

- Spitalul se numeste Huoshenshan sau Fire God Mountain Hospital si se afla amplasat in suburbiile din vestul orasului Wuhan, epicentrul coronavirusului. Numarul deceselor confirmate pana acum este de 81, iar peste 2.800 de persoane au fost diagnosticate cu virusul, in 14 tari sau regiuni. O…

- Orașul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocare de noul coronavirus, va construi un nou spital dedicat pacienților infectați, scrie sâmbata ziarul de stat People’s Daily, preluat de Reuters. Construirea spitalului, proiectat sa aiba 1.300 de paturi, va fi finalizata în doua…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat…