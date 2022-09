Stiri pe aceeasi tema

- Bucureșteanul de 89 de ani care s-a sinucis vineri, alaturi de soția, sa, aruncandu-se de la etajul șapte al blocului in care locuiau, a fost secretar de stat in guvernul Vacaroiu, la Ministerul Apelor Padurilor și Protecției Mediului. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, barbatul a lucrat in minister…

- Este vorba de un numar de 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana, a anunțat joi Ministerul Sanatații, intr-un comunicat. ”Dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din…

- Sistemul bratarilor electronice pentru agresori va fi pus in funcțiune de la 1 octombrie. Masura se va mai aplica pentru inceput in Bucuresti si in județele Iași și Vrancea. Autoritatile sustin ca pana in 2025 sistemul va functiona in toate judetele. Sistemul de monitorizare electronica se va aplica…

- Tragicul eveniment a avut loc duminica, 21 august. Un barbat a stat ascuns in boscheți și s-a aruncat in fata trenului IR 1661 care circula pe ruta Iasi - Bucuresti, potrivit reprezentantilor ISU Vaslui.

- Proiectele de reconstructie a Ucrainei, care includ investitii in imediata vecinatate a Romaniei, vor fi sprijinite de catre autoritatile romane, care vor debloca toate procedurile administrative care adesea consuma timp, a scris, joi, pe pagina de Facebook, secretarul de stat pentru afaceri europene…