- ”Accesul la vaccinuri a devenit principala linie de ruptura care imparte relansarea mondiala in doua blocuri”, subliniaza FMI in previziunile mondiale actualizate si publicate marti. De o parte se afla majoritatea economiilor avansate, care au acces la vaccinuri anticovid si ”se pot astepta la o normalizare…

- Investitiile in proiectele verzi sunt foarte atractive si ar putea insemna un plus de 5,7 puncte procentuale la cresterea economica a Romaniei in urmatorii sase ani, potrivit lui Florin Dragu, director Stabilitate Financiara in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). El a participat…

- Preturile de consum in luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,1%. Rata anuala a inflatiei in luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Banca Mondiala si-a imbunatatit, marti, estimarile privind evolutia economiei Romaniei, atat pentru anul acesta cat si pentru anul viitor, in conditiile in care se asteapta ca economia mondiala sa inregistreze in 2021 cea mai puternica crestere din ultimii 80 de ani. Conform celei mai recente editii…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,16% la sfarsitul lunii aprilie, in scadere cu 0,17 puncte procentuale fata de luna martie si in crestere cu 0,26 de puncte procentuale fata de luna aprilie a anului trecut, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- ”FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost, in trimestrul I al acestui an, 38.400, in crestere cu 2.800 fata de trimestrul anterior, iar rata locurilor de munca vacante a fost 0,79%, in crestere cu 0,06 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica…

- Inflație, consum (din import), efect de baza. Nu creștem, revenim la nivelul lui 2019. E bine și așa. Nimic sustenabil insa, iar munca la negru, evaziunea fiscala și deficitul de forța de munca franeaza dezvoltarea Romaniei.&