Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 246 de DECESE de COVID-19 in Romania: Inca 17 pacienți infectați cu coronavirus au murit Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 17 noi decese in randul pacientilor infectati cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 246. Deces 230 Barbat, 83 de ani din județul Hunedoara.…

- Inca doua decese la pacienți confirmați cu COVID-19 au fost anunțate joi de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul morților din Romania ajunge astfel la 229. Potrivit GCS, o femeie de 48 de ani din județul Vrancea a murit sambata. Aceasta a fost confirmata cu noul coronavirus in 31 martie la Spitalul…

- Inca doua decese la pacienți confirmați cu COVID-19 au fost anunțate joi de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul morților din Romania ajunge astfel la 229. Potrivit GCS, o femeie de 48 de ani din...

- Ziarul Unirea Inca 2 DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 205 Alte 2 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 205 Deces 204 Barbat, 90 de ani, din jud.Alba Debut pe data de 06.04.2020 cu febra,…

- Datele despre inca doi pacienți decedați au fost transmise duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de la un camin de batrani din Galați și despre o femeie din Giurgiu.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta dupa-amiaza patru noi decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Doua dintre decese sunt persoane varstnice din vestul țarii. Astfel, o femeie in varsta de 69 de ani, din județul Hunedoara,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 85 de morți. Una dintre victimele anunțate in aceasta dimineața este un barbat din Timiș, in varsta de 85 de ani, care suferea de numeroase…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…