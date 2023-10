Autorităţile americane au aplicat prima amendă pentru abandonarea de deșeuri în spațiu Autoritatile americane au aplicat o amenda, prima de acest fel, unei companii pentru abandonarea unor deseuri in spatiu, a anuntat autoritatea americana de reglementare in telecomunicatii. Operatorul de televiziune prin satelit Dish a fost amendat cu 150.000 de dolari deoarece nu a „scos de pe orbita in mod corespunzator” un satelit numit EchoStar-7, aflat pe orbita din 2002, potrivit unui comunicat emis de Comisia Federala de Comunicatii (FCC). „Acesta constituie o premiera in materie de reglementare a deseurilor din spatiu de catre Comisie, care si-a dezvoltat eforturile cu privire la sateliti”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

