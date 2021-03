Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au lansat, luni, un apel pentru a gasi o persoana care a adus in Regatul Unit varianta de coronavirus depistata in Brazilia. Aceasta varianta de virus este susceptibila sa reziste mai bine la vaccinurile anti-COVID-19 decat altele, informeaza AFP.

- Marea Britanie a descoperit in sud-vestul Angliei 11 persoane infectate cu o noua tulpina a variantei engleze - care si-a adaugat in panoplie mutatia E484K, specifica pana acum variantelor sud-africna si braziliana, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Public Health England (PHE) anunta ca…

- Departamentul Sanatatii din statul american Minnesota a informat luni despre descoperirea primului caz din Statele Unite al unei persoane care a fost infectata cu tulpina braziliana a noului coronavirus, considerata a fi mult mai contagioasa, relateaza EFE. Intr-un comunicat, autoritatile…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus identificata in Africa de Sud a fost detectat in Canada, provincia Alberta, a anuntat vineri o responsabila a autoritatilor sanitare ale provinciei, informeaza AFP. "Alberta a detectat primul sau caz al variantei sud-africane a COVID-19",…

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citand un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit a fost identificata pentru prima data in Germania, la o femeie sosita cu avionul de la Londra, au anuntat joi, 24 decembrie, autoritatile sanitare germane, noteaza Le Figaro, conform Mediafax. "Acesta este primul caz cunoscut din…

- Autoritatile braziliene au suspendat temporar zborurile dinspre Marea Britanie si le-a interzis persoanelor care au fost in Regatul Unit in ultimele 14 zile sa intre pe teritoriul Braziliei, in contextul aparitiei unei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19, transmite Reuters. Intr-o nota publicata…