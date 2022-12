Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, prilej cu care oficialul roman a reiterat sprijinul ferm al Bucurestiului pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, dar si "solicitarea repetata" ca aceasta…

Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, a spus marti, in cadrul unei intalniri cu atasatii militari straini acreditati in tara noastra, ca din februarie si pana in prezent, dupa atacarea Ucrainei de catre Federatia Rusa, peste 30 de mine marine au fost neutralizate…

Președintele american Joe Biden considera retragerea armatei ruse din Herson o victorie semnificativa pentru Ucraina și declara ca Statele Unite nu vor negocia cu Federația Rusa fara participarea Ucrainei, potrivit Pravda Ucraineana.

Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Dupa ce Vladimir Putin a acuzat Romania ca are pretenții teritoriale asupra Ucrainei, precizand ca Federația Rusa poate fi „singurul garant real al statalitații și suveranitații ucrainene", Diana Șoșoaca pare ca-i canta in struna.

Situația cu electricitatea din Ucraina se va imbunatați daca Kievul va recunoaște cererile Rusiei și rezultatele referendumurilor din regiunile anexate, a declara adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.

Cinci explozii au fost auzite miercuri in orasul Herson, din sudul Ucrainei, au relatat media ruse, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

O nava cu 1.000 de tone de ajutor umanitar trimis de Franta pentru populația Ucrainei a ajuns in portul Constanța din Romania - scrie, miercuri, ziarul Korrespondent, citand Ministerul Afacerilor Externe de la Paris.