Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei elimină 1.010 MW nefuncţionali din licenţele producătorilor "Asa cum s-a angajat public, ANRE continua analiza capacitatilor de producere a energiei electrice si publica, in mod regulat, pe pagina proprie de internet, rapoarte detaliate privind situatia actualizata a puterilor instalate. In acest context, ANRE apreciaza ca este necesar ca procesul de eliminare din licentele producatorilor a capacitatilor de producere a energiei electrice nefunctionale sa continue pentru a oferi o imagine reala, clara, a surselor de productie disponibile in sistemul energetic national. Mentinerea in licente a capacitatilor de productie care nu mai functioneaza, descurajeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

