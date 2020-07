Autoritatea lui GRINDEANU a amendat ORANGE România ”ANCOM a sanctionat Orange pentru incidentul de securitate din 14 ianuarie 2020, manifestat la nivel national, care a afectat un numar de 1.921.096 de conexiuni din care 769.725 de conexiuni de date mobile si 1.151.371 de conexiuni de voce mobila si SMS, durata acestuia fiind de 405 minute incepand cu ora 16:54 si rezultand o indisponibilitate a retelei la nivel logic de 53,93 minute pentru o singura zi, aceasta valoare depasind maximul permis prin licenta. Valoarea amenzii contraventionale aplicate este de 500.000 de lei”, a informat miercuri autoritatea. ANCOM a desfasurat peste 1.700 de controale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

