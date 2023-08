Stiri pe aceeasi tema

- Worldcoin, care a fost lansat luni, cere utilizatorilor sa isi scaneze irisul in schimbul unui ID digital si, in anumite tari, al unor criptomonede gratuite. Site-ul sau web spune ca a inscris 2,1 milioane de persoane, mai ales in timpul unui proces desfasurat in ultimii doi ani. Worldcoin a creat site-uri…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o "ofensiva LGBTQ", dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters, conform news.ro.In…

- Noii solicitanti de azil sositi in Cipru nu vor mai putea beneficia de mecanismul de redistribuire catre alte state din UE, au anuntat miercuri autoritatile cipriote, decizie menita sa descurajeze migratia clandestina si abuzarea de acest sistem, relateaza Reuters.Situata la intersectia a trei continente,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- Tratatul Cartei Energiei din 1998, care are aproximativ 50 de semnatari, inclusiv tari din Uniunea Europeana, permite companiilor energetice sa dea in judecata guvernele pentru politicile care dauneaza investitiilor lor, un sistem conceput initial pentru a sprijini investitiile in acest sector. Dar,…

- Acesta este cel mai redus nivel atins de inflatie din februarie 2022. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 6,3%. Inflatia de baza, excluzand energia si alimentele, a coborat, de asemenea, peste asteptari, la 5,3%, de la 5,6%. Inflatia anuala din Germania si Franta a incetinit…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat puternic demografia Europei. Cele mai recente date ale Eurostat arata scaderi in ceea ce privește speranța de viața, rata fertilitații și numarul casatoriilor, potrivit Radio Romania Actualitați. Cea mai mare descreștere s-a inregistrat in Italia - 611.000, urmata de…