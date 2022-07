„Conform datelor Autoritatii, in contextul continuarii utilizarii intensive a serviciilor de comunicatii electronice in 2021, incidentele de securitate s-au redus semnificativ comparativ cu anul anterior, cu aproximativ 30%, atat in ceea ce priveste numarul lor total, cat si cel al conexiunilor afectate. Serviciile cu cei mai multi abonati, respectiv cele de telefonie mobila si internet mobil, au fost mai putin afectate de incidente in raport cu anul precedent, cu alte cuvinte in aceste cazuri masurile de securitate adoptate au produs efecte pozitive in privinta cresterii rezilientei retelelor.…