- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului privind pietele criptoactivelor (MiCA) a fost publicat in Jurnalul Oficial al UE, a anuntat, luni, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres.MiCA are drept obiectiv principal instituirea unui cadru comun de reglementare si…

- Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor (MiCA) a fost publicat in Jurnalul Oficial al UE. MiCA are drept obiectiv principal instituirea unui cadru comun de reglementare și supraveghere pentru activitațile care implica criptoactive și care…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a inițiat un proiect de OUG, ce modifica legislația privitoare la polițele RCA, iar printre cei care vor plati polițe de asigurare se numara inclusiv posesorii de trotinete electrice sau biciclete electrice. Una dintre cele mai radicale schimbari pregatite privește…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) deruleaza, in prezent, un proces de actualizare a informatiilor care stau la baza inregistrarilor tuturor persoanelor care presteaza servicii de investitii pe piata de capital. Astfel, in cadrul Platformei Portal Autorizare, disponibila pe site-ul Autoritatii…

- In contextul preluarii de catre Spania a președinției Consiliului UE, eurodeputatul Victor Negrescu a tras un semnal de alarma, in plenul Parlamentului European, cu privire la faptul ca, in lipsa unor demersuri comune din partea partidelor romanești, aderarea Romaniei la spațiul Schengen poate fi pusa…

- Președintele Asociației Brokerilor, Dan Viorel Paul, inregistreaza cifre ridicole cu firma sa, Finaco Securities, cu care merge an de an in pierdere. Compania reprezentantului brokerilor din Romania gestioneaza investiții doar pentru un mic grup de prieteni și cu insucces. Potrivit datelor de pe site-ul…