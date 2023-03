Autoritatea de reglementare din Franţa cere EDF să verifice 200 de suduri de ţevi la cele 56 de reactoare ale sale, după descoperirea unor fisuri noi Pe langa o fisura majora legata de coroziune la reactorul Penly 1 din Normandia, dezvaluit marti, pe care autoritatea de reglementare ASN a atribuit-o sudarii defectuoase, alte doua fisur,i la reactorul Penly 2 al EDF si la reactorul Cattenom 3 din Moselle, au fost dezvaluite joi. Un purtator de cuvant al EDF a refuzat sa comenteze criticile ASN, dar a spus ca cele doua fisuri mai noi au fost determinate de ”oboseala termica”, care se intampla atunci cand apa foarte fierbinte si cea rece se intalnesc in interiorul conductelor, ceea ce face ca otelul sa se dilate, sa se contracte si sa devina mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

