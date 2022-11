Majoritatea permutarilor dobanzii interbancare din Londra (Libor) in cinci valute pentru noi contracte au fost abandonate la sfarsitul anului trecut, fiind inlocuite cu dobanzi ”fara riscuri”, stabilite de bancile centrale, dupa ce creditorii au fost amendati cu miliarde de dolari pentru ca au incercat sa fraudeze Libor. S-a permis continuarea unor dobanzi Libor in dolari si lire sterline, pentru a oferi bancilor si companiilor timp sa transfere contracte in valoare de mii de miliardee de dolari, cum ar fi creditele ipotecare, imprumuturile pentru studenti si cardurile de credit, la dobanzile…