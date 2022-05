Autoritatea Aeronautică Civilă a avizat favorabil construcţia unui aeroport la Galaţi Conform presedintelui CJ Galati, Costel Fotea, specialistii de la Bucuresti au facut expertizele privind conditiile de vant si precipitatii, numarul de ore de ceata, numarul de ore de soare sau structura solului, iar Consiliul Judetean Galati va demara procedurile de licitatie pentru studiul de fezabilitate a aeroportului. “Am primit un raspuns favorabil si de la Autoritatea Aeronautica Civila din Romania, astfel ca ne pregatim deja sa facem noi pasi pentru ca aeroportul sa devina realitate. Lucram impreuna cu ai nostri colegi de la Consiliul Judetean Braila, cu care avem incheiat un parteneriat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati cu varste de 27, 29 si 34 de ani si o femeie in varsta de 23 de ani au fost retinuti intr-un dosar de proxenetism si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in care au fost audiate opt persoane din Bucuresti, Ialomita si Calarasi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Deputatul Ludovic Orban anunta ca Forța Dreptei are filiale in 19 judete, in patru sectoare din Bucuresti si in diaspora. „Forta Dreptei a fost inscrisa oficial in registrul partidelor politice in data de 16 martie 2022. Avem mai putin de doua luni de existenta ca formatiune politica cu acte in regula.…

- Deputatul Dumitru Coarna a sustinut luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in zona Oltenita - Ulmeni, din judetul Calarasi, exista cea mai mare bomba ecologica din sud-estul Europei, fiind depozitate 300.000 de tone de resturi menajere din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cateva dintre cele. mai importante șosele, in termeni de valori de trafic dar și ca rute vitale economic pentru județul Alba, vor fi complet reabilitate cu bani europeni. Azi, s-a semnat la București protocolul cu CNAIR pentru finanțarea modernizarii, prin Programul Operațional de Transport 2021-2027,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode, a dispus masuri pentru evitarea supraaglomerarii la sediile serviciilor publice comunitare, printre care și dispunerea prelungirii programului de lucru cu publicul, precum și suplimentarea, pana la capacitatea maxima, a stațiilor de preluare a cererilor,…

- ”Am semnat cu multa incredere si hotarare parteneriatul cu ai nostri colegi de la Braila, prin care ne unim fortele pentru a transforma in realitate un vis de mai bine de 30 de ani al galatenilor si brailenilor – un aeroport care sa deserveasca intreaga regiune”, a scris pe pagina sa de Facebook presedintele…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, anunta incheierea unui protocol cu judetul Braila pentru realizarea unui aeroport international, care sa deserveasca intreaga regiune. Conform presedintelui CJ Galati, un aeroport in acest judet ar contribui mult la dezvoltarea intregii regiuni.…