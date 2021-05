Stiri pe aceeasi tema

- Punct final al obositorului foileton Brexit, Parlamentul European s-a pronuntat marti seara asupra acordului comercial al UE cu Regatul Unit, cel mai probabil in favoarea sa, chiar daca rezultatele vor fi cunoscute oficial abia miercuri, noteaza AFP. Rezultatul acestui scrutin, pe fondul tensiunilor…

- Remus Robu, originar din Borșa, avocat in Londra, absolvent al Facultații de Drept din Londra, se ocupa de reprezentarea juridica in instanțele din Regatul Unit pentru romanii stabiliți in Marea Britanie. Un grav accident de munca l-a lasat pe Mihai (pseudonim pentru a-i proteja identitatea), un roman…

- Parlamentul European (PE) urmeaza sa aprobe marti acordul comerical al Uniunii Europene (UE) cu Regatul Unit, in pofida unor tensiuni persistente intre Londra si Bruxelles, o ultima etapa a unui Brexit dificil, relateaza AFP.

- Joe Biden urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa in calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii. Liderul de la Casa Alba va merge, in luna iunie, la Londra și la Bruxelles. Ulterior, el va participa și la summitul G7 din 11-13 iunie. Acesta va avea loc tot in Regatul Unit, in Cornwall.…

- Grupul Amazon, un gigant al comertului online, a lansat joi la Londra, pentru prima data in afara Statelor Unite, un supermarket care permite clientilor sa cumpere produse fara sa mai treaca pe la casele de plata, marcand astfel o noua etapa in concurenta feroce pe care grupul american o face magazinelor…

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Autoritatile britanice au lansat luni un apel pentru a gasi o persoana care a adus in Regatul Unit varianta de coronavirus detectata in Brazilia, susceptibila sa reziste mai bine la vaccinurile anti-COVID-19 decat altele, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Varianta P.1, aparuta la Manaus,…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…