Stiri pe aceeasi tema

- (foto: www.kegworks.com) Cei mai mari producatori de bere din Republica Ceha, Pilsner Urquell si Budejovicky Budvar, au anuntat ca au renuntat la fabricarea berii la butoaie, servita apoi in restaurante si pub-uri in halbe. A crescut, in schimb, productia de bere la sticla si in doze de aluminiu, pretabile…

- Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Proiectul are scopul de a strange donatii prin SMS pentru achizitionarea de produse necesare celor implicati in lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor…

- STATISTICA… Vanzarile de flori aduc importatorilor si florariilor din Romania o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro (circa 100 de milioane de lei), in perioada 1-8 martie, arata estimarile unei companii de consultanta. Anul acesta, incasarile vor fi mai mici, avand in vedere ca 1 si 8 martie…

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Grupul american Apple Inc a avertizat luni ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul coronavirus din China, care a afectat lantul de aprovizionare si a amanat redeschiderea fabricilor, transmite Reuters.

- Germanii intorc spatele bauturii lor favorite, cifrele oficiale publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis) arata ca in 2019 vanzarile de bere s-au ridicat la 9,2 miliarde litri, cu 1,9% sau 180 milioane litri mai putin decat in 2018, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Cifra se…

- Pana in 2050, Uniunea Europeana vrea sa devina neutra din punctul de vedere al emisiilor gazelor cu efect de sera. In acest sens, autoritațile europene au prezentat mai multe planuri și proiecte pentru sustinerea "Green Deal", cea mai importanta strategie europeana a urmatoarelor decenii. Unul dintre…