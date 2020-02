Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 21 ianuarie. Sunt vacante 403 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 14 ianuarie. Sunt vacante 323 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 16 decembrie. Sunt vacante 359 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Peste 1.500 de persoane au solicitat, in ultimii patru ani, locuri de munca in strainatate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani, se arata intr-un raport privind evolutia pietei muncii si rata somajului intocmit de AJOFM. Potrivit documentului citat, in…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 12 noiembrie. Sunt vacante 498 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Angajatorii romani ofera, luni, la nivel national, 30.986 locuri de munca, 56% fiind destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale si profesionale, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), relateaza Agerpres.Citește și: Profesorul de economie Nouriel Roubini:…

- Peste 3.000 de someri, mare parte dintre ei din categoriile celor greu si foarte greu ocupabili, si-au gasit un loc de munca in acest an prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), au anuntat reprezentantii institutiei.