- Reprezentanții Ansamblului "Ciobanașul" din Radauți au trait o experiența pe care nu o vor uita vreodata cu ocazia ultimei vizite pe care au facut-o in Italia, la Torino. Chiar in ultima zi, inainte de plecarea spre casa, autocarul cu care se deplasau a fost spart, iar din interior ...

- Un barbat din comitatul Lake, Illinois, s-a impușcat accidental in timp ce dormea și visa ca hoții i-au intrat in locuința.Barbatul, identificat ca fiind Mark Dicara din Lake Barrington, avea pe noptiera patului un pistol de tip revolver Magnum .357 , iar in somn, in timp ce visa ca un intrus a intrat…

- Clipe de groaza sambata seara la Stradella, in Oltrepo Pavese (Milano). Un roman stabilit impreuna cu familia in Italia, in varsta de 40 de ani, și-a luat fiica de un an și a amenințat ca o arunca pe fereastra. Poliția a venit la scurt timp dupa ce un vecin, alarmat de țipete, a sunat la numarul de…

- Hoții romani erau pregatiți sa dea lovitura la o firma de transport marfuri din Cassola, Italia. Ei ar fi putut sa fure bunuri in valoare de 100.000 de euro, insa au fost opriți la timp. Nu au putut trece neobservați de ochii vigilenți ai unei feline care i-a dat de gol rapid.Pisica a inceput sa miaune…

- Episodul s-a petrecut marți. Barbatul a povestit ca a fost contactat telefonic de doua persoane care au pretins ca reprezinta o agenție de brokeraj. L-au determinat sa le vireze, online, o suma in lei, echivalentul a 5397 de dolari. “Pur și simplu m-au zapacit de cap. M-au convins sa le transfer in…

- O comoara din aur in valoare de 135.000 de euro ascunsa de un batrin in apartamentul sau a fost gasita intimplator de un muncitor cițiva ani mai tarziu. Poliția din orașul german Mannheim a deschis o ancheta pentru a identifica proprietarul a doua linguri de aur și mai multe monede din același metal…

- Politia din Roma a gasit si confiscat joi seara un depozit de arme care continea o duzina de pistoale si o pusca, in cadrul unei investigatii privind crime comise recent in capitala Italiei, informeaza ANSA.