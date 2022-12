Autocar cu 33 de călători, răsturnat în șanț, la Arad / A fost activat planul roșu de intervenție Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat in județul Arad, la ieșire din localitatea Cuied, catre localitatea Buteni. Autoritațile au activat Planul rosu de interventie. Cinci persoane au fost duse la spital. Mai multe echipaje de descarcerare ale pompierilor, 10 ambulanțe și autospeciala de transport personal au fost trimise la fața locului. Cinci victime […] The post Autocar cu 33 de calatori, rasturnat in șanț, la Arad / A fost activat planul roșu de intervenție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

