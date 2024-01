Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au oprit pentru control, in ziua de 18 ianuarie a.c., un autobuz cu 12 pasageri, care se deplasa spre Italia, condus de un barbat de 37 de ani, din Republica Moldova. In urma verificarii cartelei tahograf, s-a constatat ca șoferul utiliza cartela…

- Romanii care lucreaza peste hotare stau la coada zilele acestea, ca sa iasa din tara si sa se intoarca in orasele din Europa unde isi castiga existenta. Peste 100.000 de persoane au plecat din Romania in ultimele 24 de ore. Coada de masini la vama Nadlac 2 este foarte mare, iar timpul de asteptare…

- Peste 200.000 de persoane au intrat vineri in Romania, cele mai mari valori de trafic fiind inregistrate la frontiera cu Ungaria si in aeroporturi, anunta Politia de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat vineri formalitatile de…

- Compania UMB are anunțuri de angajare pentru mineri, specialiști necesari inclusiv in construcția tunelului rutier pe tronsonul Lugoj – Deva și, cine știe, poate și pentru tunelul Meseș. Sa nu uitam ca in vara acestui an au fost depuse mai multe oferte pentru proiectarea și construirea lotului cu tunelul…

- Polițiștii clujeni au oprit in trafic un șofer care circula cu viteza și i-au suspendat permisul de conducere, dar i-au aplicat și o amenda zdravana de 1.305 lei, chiar daca acesta a incalcat legislația pentru a-și duce soția la spital, care era pe punctul de a da naștere unui copil. Odata oprit, barbatul…

- Imagini virale in Italia! Un barbat a calatorit intins pe o canapea pusa pe plafonul mașinii / VideoImagini virale in Italia, cu o mașina care transporta o canapea in care sta așezat un barbat. Oprit de polițiști, șoferul a incercat sa scape spunand ca nu știa ca transporta un tanar intins pe canapea.…

- Absolvenți ai „Cursului Superior Internațional” din noua țari – Ucraina, Republica Moldova, Maroc, Madagascar, Italia, Franța, Camerun, Benin și Romania – au participat, saptamana trecuta, la Centrul Montan Sinaia, „la activitați de pregatire specifice ofiterilor apartinand fortelor de securitate interna,…