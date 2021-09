Autobuze electrice pentru Târgu Mureș Municipiul Targu Mureș va beneficia de 32 de autobuze Solaris Urbino Electric cu lungimea de circa 12 metri destinate transportului public urban de calatori, operabile in condiții de deal, 10 de statii de incarcare rapida și 32 de statii de incarcare lenta. Achiziția va avea o valoare totala de 81,9 de milioane de lei, plus … Post-ul Autobuze electrice pentru Targu Mureș apare prima data in Stiri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reforma Feroviara a anunțat, luni, ca a anulat licitația pentru achiziția a 40 de trenuri electrice regionale (RE-R), cel mai mare contract de achiziție material rulant din Romania, și ca va organiza o noua licitație pentru aceste rame. Licitația a fost lansata inițial pe 3 aprilie 2019,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca, in cadrul sedintei Consiliului General de luni, se discuta patru proiecte pentru achizitia a 100 de autobuze electrice din fonduri europene, potrivit News.ro. Primarul a ținut sa precizeze, la inceputul sedintei Consiliului General, ca achizitionarea…

- O singura societate vrea sa modernizeze sistemul de transport public din Deva. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., din Ciolpani, este singura societate care a depus oferta in cadrul procedurii organizate de municipalitatea din Deva. In urmatoarea perioada are loc evaluarea financiara a ofertei. Peste…

- Infrastructura deficitara este unul dintre motivele pentru care romanii sunt inca sceptici in ceea ce privește mașinile electrice. Dar, potrivit unei analize realizate de Lektri.co, infrastructura necesara incarcarii mașinilor cu zero emisii este intr-o continua evoluție in țara noastra. APROAPE 800…

- UE va prezenta in data de 14 iulie noile propuneri privind reducerea emisiilor de CO2 in industria auto, moment așteptat sa dea naștere la dezbateri aprinse intre autoritați, producatori și țarile membre ale Uniunii. Un nou pachet legislativ pregatit de oficialii UE vizeaza scaderea emisiilor de CO2 cu…

- Viitoarele autobuze electrice din Alba Iulia vor intra pe rutele 103 și 104. Au inceput demersurile pentru montarea stațiilor de incarcare Potrivit primarului municipiului Alba Iulia, pana la sfarșitul acestui an, cele 13 autobuze electrice, achiziționate prin POR, vor circula pe strazile din oraș și…

- Posesorii de mașini electrice vor avea la dispoziție, in municipiul Suceava, inca șapte stații de incarcare, rapide și ultrarapide, a caror achiziție este acum licitata de catre primarie.Cele șapte stații vor fi cumparate in cadrul unui proiect caștigat de municipalitate prin Administrația Fondului…

- Gabriel Pleșa, intalnire de lucru cu reprezentații companiei pentru cele 13 autobuze electrice. „Incepem demersurile pentru montarea stațiilor de incarcare” Astazi, 9 iunie, Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a luat parte la o intalnire de lucru cu reprezentanții companiei cu care a fost…