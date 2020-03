Autobronzant – Cum se folosește și cât este de rezistent? Un autobronzant este preferat de multe ori de persoanele care iubesc bronzul, insa, din diverse motive, nu se pot expune la soare. Afla cat este de eficient și de sanatos și cum sa-l aplici pe piele pentru a evita petele Foarte multa iubește bronzul și ar fi minunat daca ne-am putea bucura de el tot timpul anului, dar intr-un mod sanatos, fara a ne expune in exces la soare. De multe ori insa, un autobronzant bun poate fi soluția pentru o piele frumoasa și bronzata. Cum se folosește autobronzantul Fie ca folosești un spray autobronzant sau crema ori loțiune autobronzanta, este bine sa știi cum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

