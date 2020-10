Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes a dominat sesiunea de calificari din cadrul Marelui Premiu al regiunii italiene Emilia Romagna, care are loc pe circuitul de la Imola. Valtteri Bottas va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:13.609, in timp ce Lewis Hamilton a ocupat locul doi la mai puțin de 0.1 secunde…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a realizat cel mai bun timp al antrenamentelor libere din cadrul Marelui Premiu al regiunii Emilia-Romagna, desfasurata sambata pe circuitul "Enzo si Dino Ferrari" de la Imola (Italia), a 13-a dintre cele 17 etape ale Campionatului Mondial de Formula 1 editia…

- Calificarile pentru Marele Premiu al Portugaliei au inceput cu o intarziere de 30 de minute cauzata de o serie de lucrari de reparație la circuit. Ca de obicei, sesiunea a fost dominata de Mercedes, iar de data aceasta a fost randul lui Lewis Hamilton sa obțina pole position-ul in fața lui Valtteri…

- Lewis Hamilton s-a impus intr-o maniera categorica in calificarile pentru Marele Premiu al Rusiei și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:31.304. In cazul unei victorii in cursa de duminica, britanicul va egala recordul de 91 de victorii deținut de Michael Schumacher. Max Verstappen…

- Mercedes iși continua fara emoții dominația in Formula 1 și la inceputul celei de-a doua jumatați a sezonului. Germanii au monopolizat prima linie a grilei de start prin Lewis Hamilton și Valtteri Bottas, mai rapizi cu aproape patru zecimi de secunda comparativ cu urmatorii clasați. Cronometrat cu 1:15.144,…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, va pleca din pole position duminica la Marele Premiu al Italiei, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Monza (5,793 km), desi coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, a dominat cea de-a treia sesiune…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca de pe primul loc al grilei de start la Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, a saptea etapa a Campionatului Mondial, dupa ce a stabilit sambata pe circuitul din Spa-Francorchamps cel mai bun timp din calificari. Hamilton a dedicat acest…