Auto Big lansează noul showroom din București, pe Fabrica de Glucoză Auto Big a inaugurat noul showroom auto din București, la sediul de pe Șoseaua Fabrica de Glucoza. Evenimentul de lansare a oferit oportunitatea de a aduna laolalta oamenii care fac posibil acest business, prin conexiunile frumoase construite cu fiecare noua interacțiune; din sfera colegilor, a clienților, a furnizorilor, a partenerilor, și a multor profesioniști din domeniu. Auto Big este un spațiu in care gasiți un stoc variat de mașini, dar și locul in care clienții care nu vor sa se ocupe mai deloc de achiziționarea unei mașini, iși pot comanda orice model iși doresc și lasa intreg procesul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

