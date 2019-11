Austronauţii au printat o friptură în spaţiu Mancarea in spatiu este subiect delicat pentru astronautii care trebuie sa traiasca perioade lungi de timp pe orbita planetei sau, pe viitor, in colonii pe Luna si pe Marte.



Nu este permis in spatiu niciun fel de mancare ce poate face firimituri, deoarece acestea pot afecta sistemele electrice si de filtrare a aerului. De asemenea, mancarea destinata astronautilor trebuie sa aiba un termen lung de valabilitate, pentru cazurile in care nu este posibila o reaprovizionare.



De aceea, cea mai buna solutie pentru astronauti ar fi crearea mancarii direct la bordul statiilor sau a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Unite ar putea dezvolta un program in parteneriat cu NASA, prin care se dorește testarea unor modele de cercetare pentru a crește alimente proaspete in spațiu. Anunțul a fost facut recent de un inalt oficial al NASA, in baza caruia sunt recunoscute eforturile indelungate ale Emiratelor in…

- Daca la inceputul anilor 1990 mancarea de tip fast-food costa mai mult decat cea bio, astazi lucrurile stau exact invers. De exemplu, la nivel mondial, in anul 2019, mancarea sanatoasa și bio costa uneori pana la de 10 ori mai mult decat mancarea fast-food, iar carnea de pui a ajuns sa aiba cu 266%…

- Doua stele neutronice s-au ciocnit, eveniment care a zguduit intregul Univers, producand unde gravitationale care s-au propagat in spatiu si au fost detectate si de pe Pamant. In cadrul aceluiasi eveniment, denumit "kilonova", a fost imprastiata in spatiu materie superfierbinte si superdensa. Acum,…

- Primul astronaut din Emiratele Arabe Unite și-a fotografiat țara din spațiu. Hazzaa AlMansoori este primul astronaut din Emiratele Arabe Unite. Directorul agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia si Emiratele Arabe Unite au convenit trimiterea primilor astronauti pe Statia Spatiala…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj, una dintre cele mai inalte distincții in Rusia, unui astronaut american care a supraviețuit lansarii eșuate a unei capsule Soyuz, pe 11 octombrie 2018, potrivit Le Figaro, potrivit Mediafax.Americanul Nick Hague, in varsta de…

- Aceasta fotografie inedita prezinta perspectiva din spatiu a lansarii unei capsule Soyuz cu echipaj uman, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Realizata chiar de pe ISS de catre astronauta Christina Koch, membra a Expeditiei 60, fotografia surprinde capsula Soyuz MS-15 in straturile superioare…

- NASA a invitat publicul sa se înscrie pentru „a calatori” alaturi de vehiculul spațial care va pleca spre Planeta Roșie în 2020. Mașinaria ar urma sa aterizeze pe Marte la începutul anului 2021. Cei care își înscriu numele pe site vor primi și un boarding pass.…

- Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a prezentat sambata seara nava spatiala Starship proiectata de compania sa pentru a transporta un numar mare de oameni si marfuri intre Luna si Marte, informeaza duminica DPA, citat de agerpres.ro.