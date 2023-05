Austriecii veniți pentru off-road în Munții Rodnei, sancționați… doar cu avertisment Un concurs off-road, mascat intr-o excursie prin ținuturile muntoase ale Romaniei, a provocat un scandal imens in ultimele zile. Un grup de aproximativ 50 de mașini de teren modificate și echipate pentru off-road au poposit zilele trecute zona Lacului Sigmir, dupa care, ieri, s-au indreptat spre Munții Rodnei, prin zona Telciu-Romuli, in Maramureș. Insa, legislația in vigoare limiteaza serios accesul cu mașinile de teren in paduri și pe pajiști și mai ales in parcurile naționale. Accesul off-road și enduro este interzis in ariile naturale protejate, pedepsindu-se cu amenzi cuprinse intre 5.000… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, Ministrul Dezvoltarii, a afirmat ca UDMR nu a semnat protocolul referitor la rotația prim-miniștrilor și a fost intrebat daca partidul ar parasi guvernul, avand in vedere dorința PNL de a obține controlul unui minister deținut de Uniune. El a explicat ca UDMR nu are intenția de a se retrage…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, arunca in aer taierile din sistemul bugetar anunțate de Guvernul Ciuca. Dupa ce au costatat ca la bugetul public ar fi o gaura de 20 de miliarde, guvernanții au decis sa reduca o parte din cheltuielile generate de aparatul bugetar, dand asigurari intense ca nu se vor atinge…

- Jandarmii montani care se aflau intr-o acțiune de patrulare in zona lacului Colibița, au depistat un autoturism care staționa pe partea carosabila a DJ 172 D, chiar in zona barajului de acumulare. Jandarmii montani au crezut inițial ca persoana are nevoie de sprijin și ca urmare s-au apropiat. In schimb,…

- O femeie din Sangeorz Bai, a ajuns marți dimineața la spital, dupa ce a fost injungiata in zona gatului, a toracelui și a mainilor. Femeia prezenta 9 plagi și a necesitat o intervenție chirurgicala de urgența. La UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița a fost adusa in aceasta dimineața…

- Un barbat din Feldru a fost ranit grav, luni, și a ajuns la spital, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in albia unui parau din localitate. Pompierii militari nasaudeni au intervenit luni cu echipaje specializate, cu sprijinul echipajului de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 15 februarie a.c., polițiștii…

- Primarii din comunele Braniștea, Budești, Ciceu-Giurgești, Dumitra, Magura Ilvei, Rodna, Sanmihaiu de Campie, Silvașu de Campie, Telciu și Zagra au semnat contractele de finanțare cu fonduri din PNRR, anunța deputatul PSD Bogdan Ivan. Valoarea contractelor este de peste 16 milioane de lei. „Oamenii…

- Pentru anul 2023, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud și-a propus prin Planul Județean de Formare Profesionala organizarea a 42 programe de formare profesionala organizate pentru 31 de ocupații, pentru calificarea a 586 șomeri. In cursul lunilor ianuarie si februarie,…