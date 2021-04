Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, cu unanimitate de voturi, raport de admitere pentru proiectului de lege prin care agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS, a anuntat senatoarea PNL Alina Gorghiu. Ea a mai spus ca victimele violentei domestice…

- Romania va avea o rata respectabila de crestere economica in acest an, iar aceasta se va situa in preajma lui 6%, respectiv intre 5,5% si 6%, a declarat, vineri, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la un eveniment online, anunța AGERPRES. "In opinia mea, daca privim contextul global,…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada "lumina de la capatul tunelului", in pofida celui de-al "treilea val" al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada "lumina de la capatul tunelului", in pofida celui de-al "treilea val" al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada "lumina de la capatul tunelului", in pofida celui de-al "treilea val" al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer, a declarat, luni, ca se asteapta ca tara sa revina la un fel de conditii de viata "normale" pana la vara sau pana la toamna, datorita unei campanii sustinute de vaccinare anti-COVID-19, relateaza Reuters. Expertul a declarat pentru televiziunea…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca sunt motive pentru accelerarea campaniei de vaccinare, dar ca la finalul acestui an putem spune ca avem pandemia sub control. ”Cred ca la sfarsitul acestui an vom putea aprecia ca aceasta pandemie…

- La aproape un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19, perioada in care economia la nivel global a fost chinuita de restricții greu de imaginat pentru mulți, insa necesare pentru a opri raspandirea accelerata a virusului, derularea campaniilor de...