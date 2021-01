Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Pfizer nu este convins ca vaccinul sau va preveni transmiterea COVID-19 catre alte persoane. Anunțul a fost facut dupa aprobarea serului in Marea Britanie, fiind in curs de evaluare și in SUA. „Nu suntem siguri despre asta, in acest moment.” Incertitudini la nivel inalt. CEO-ul Pfizer nu e sigur…

- Ziarul Unirea Un spray care protejeaza impotriva Covid-19 și previne transmiterea acestuia, inventat de cercetatori din Marea Britanie. Cum funcționeaza Un spray nazal capabil de prevenirea infecției cu coronavirus a fost descoperit de cercetatori. De asemenea, acesta ar fi capabil și de impiedicarea…

- Directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș, Violeta Nedelcu, dar și alți patru angajați au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Prima infectata a fost o angajata a OPC Argeș, apoi alte patru persoane, printre care și Violeta Nedelcu au fost confirmate cu noul coronavirus.…

- Inca doi salariați din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost depistați cu coronavirus. In total, la unitatea medicala sunt 22 de angajați confirmați cu coronavirus. Dintre aceștia, doar 4 sunt internați in spital, restul fiind in izolare la domiciliu. Cea mai mare parte a personalului…

- 6 școli din țara au fost plasate in carantina, dupa depistarea mai multor cazuri de imbolnavire cu noul tip de coronavirus. Potrivit datelor prezentate de ministerul Sanatații, la moment 203 elevi sunt testați pozitiv la Covid-19, iar 283 cazuri de imbolnavire sunt in randul cadrelor didactice. Totodata,…

- In plina pandemie, medicii din India au constatat ca pacienții infectați cu SARS-CoV-2 prezinta simptome gastrointestinale. Cercetarile asupra noului coronavirus continua in intreaga lume. Astfel, mai mulți doctori din Pune, India, au observat la pacienții infectați cu Covid-19, probleme grave ale stomacului,…

- In ultimele 24 de ore, 72 de bistrițeni au fost depistați cu COVID-19 și alți doi au decedat ca urmare a infecției cu noul coronavirus. Și la nivel național s-au inregistrat peste 4.700 de cazuri noi de CoVid-19 și peste 100 de decese. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi,…

- Circa 10% dintre lucratorii din sanatate participanti la un studiu realizat de Federatia Solidaritatea Sanitara au indicat ca au fost deja infectati SARS-CoV-2, procentul fiind in cea mai mare masura aplicabil medicilor si, mai ales, asistentelor medicale, conform unui comunicat de presa. Rezultatele…