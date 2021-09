Stiri pe aceeasi tema

- O candidata comunista a castigat duminica lejer alegerile municipale din Graz, al doilea oras din Austria, o victorie surprinzatoare, chiar si pentru invingatoare, in contextul in care partidul sau este slab cotat in restul tarii, relateaza AFP.

- De 31 de ani, romanii sunt pedepsiți pentru modul in care voteaza. De 3 de ani, partidele aflate la putere, cele care formeaza guvernul și dau majoritatea parlamentara ii condamna la nedezvoltare pe romanii care au votat impotriva lor la alegerile locale. Sau, chiar daca n-au votat impotriva lor, au…

- Rezultatul alegerilor din Repubica Moldova este o victorie a democrației, ce marcheaza un pas decisiv in direcția unui parcurs european ireversibil, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care saluta victoria...

- Rezultatul alegerilor din Republica Moldova este o victorie a democrației, care marcheaza un pas decisiv in direcția unui parcurs european ireversibil, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care saluta victoria obținuta de forțele reformiste și pro-europene.

- Fostul deputat PNL, Adriana Saftoiu, arata faptul ca alegerile din PNL București sunt extrem de ciudate, asta pentru ca liderii care au dus partidul pe locul 3 la alegerile locale au candidat din nou și chiar au fost aleși lideri in organizațiile lor. ”Mie imi este greu sa ințeleg ce se intampla…

- Alegerile partiale 2021 din Romania, de duminica, 27 iunie, nu au fost lipsite de incidente la Slatioara - Valcea. Aici a avut loc o bataie intre alegatori, urmata de amenintari cu moartea la adresa unui ziarist.

- Co-președintele Alianței USR – PLUS explica faptul ca gruparea sa politica nu a obținut niciun fotoliu de edil la alegerile locale parțiale de duminica prin modul in care este in prezent constituit sistemul legislativ. „E aceeași problema pe care am avut-o și la alegerile locale generale. Faptul ca…