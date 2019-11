Stiri pe aceeasi tema

- Țara Galilor este naționala care completeaza lista celor 20 de echipe calificate prin intermediul preliminariilor la Campionatul European din 2020. Reprezentativa pentru care evolueaza Gareth Bale a invins Ungaria, scor 2-0, și a urcat pe locul al doilea in Grupa E. Germania și Olanda (Grupa C), respectiv…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, la Digi24, ca, avand in vedere Raportul privind intervenția in forța a Jandarmeriei la mitingul din 10 august, va cere retrimiterea subsecretarul Mihai Valeriu ca șef de post.„Primele mele decizii este retrimiterea acestui subsecretar de stat,…

- Politica monetara in Romania trebuie sa ramana una restrictiva avand in vedere faptul ca inflatia de baza in Romania a crescut, partial din cauza presiunilor venite din partea cererii interne, apreciaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un raport economic regional privind Europa, publicat miercuri,…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vrea sa intensifice controalele aleatorii la granita, informeaza luni dpa."Securitatea incepe la frontiere", a declarat duminica seara politicianul conservator.Intr-un mesaj pe Twitter, Seehofer a indicat ca va lua masuri "pentru a combate…

- Astfel, in Germania, sunt disponibile 125 de posturi, respectiv pentru: mecanic de proces - productie muluri, instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz, electrician, ingrijitor persoane varstnice in azil, tamplar, parchetar, lacatus, zidar, operator excavator, ajutor electrician, pictor…

- Ramzan Kadyrov (foto) stapanește regiunea Caucazului prin frica și teroare, ba chiar la adresa lui exista acuzații de tortura. Oamenii care au fugit de razbunarea lui și au cautat protecția in Europa nu sunt insa in siguranța, pentru ca asasinii ii elimina unul cate unul. Zelimkhan Khangoshvili supraviețuise…

- Eduard Leata, profesor la Scoala de Arte Pitesti, concert la Festivalul George Enescu. In 2011, la doar 19 ani, pitesteanul Eduard Leața a devenit cel mai bun tanar chitarist din lume! A ales sa ramana in Romania, ca sa demonstreze ca se poate face performanța și acasa și acum este profesor la Școala…

- In urma deciziei unui judecator de la Tribunalul Maramureș, in cazul de trafic de minori de la centrul de reeducare din zona Vișeului de Sus. Cinci din cele șase persoane propuse de DIICOT pentru arestare preventiva au ajuns in spatele gratiilor. Unul dintre suspecții din aceasta ancheta a recunoscut…