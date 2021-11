Austria va plasa în carantină persoanele nevaccinate anti-COVID Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, persoanele care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a anuntat duminica cancelarul austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor. Este rusinos de scazuta”, a declarat Schallenberg intr-o conferinta de presa. „Situatia este serioasa. Al patrulea val (al pandemiei de coronavirus) ne afecteaza din plin. Acest lucru se intampla din cauza variantei Delta (a virusului), dar si din cauza ratei scazute de vaccinare”, a mai spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

