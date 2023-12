Austria, ultima piedică pentru România în calea Schengen. Olanda renunță la veto împotriva Bulgariei Olanda a transmis ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, transmite Reuters. Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țarilor de Jos in Romania, a facut anunțul intr-o postare pe platforma „X” (ex-Twitter): „Ma bucur sa anunț ca astazi guvernul a informat Parlamentul cu privire la sprijinul sau pentru aderarea Bulgariei la Schengen. Țarile […] The post Austria, ultima piedica pentru Romania in calea Schengen. Olanda renunța la veto impotriva Bulgariei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a informat Parlamentul de la Haga ca sprijina intrarea Bulgariei in Schengen, a anuntat vineri ambasadoarea Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti, Willemijn van Haaften. Reamintim ca Olanda, alaturi de Austria, s-au opus in urma cu un an intarii Bulgariei in spatiul de libera circulatie,…

- Olanda a declarat vineri ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa olandeza ANP, potrivit Agerpres. Romania, felicitata Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țarilor de Jos in Romania, a facut anunțul intr-o postare pe platforma…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Austria și Belgia sunt țarile care au precizat inainte de Consiliul JAI ca nu e momentul oportun pentru a extinde spațiul Schengen, in timp ce privirile sunt ațintite și catre Olanda, care se opune pentru moment aderarii Bulgariei, țara cuplata cu Romania in cazul unui vot.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat „ultimele trei variante posibile” pentru ca Romania sa fie primita in Schengen pana la finalul anului. „Varianta 1, pe care personal o propun și am susținut-o in discuțiile mele de la Viena și cu oficialii europeni, presupune o aprobare tacita a intrarii…

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…

- Aderarea Romaniei și Bulgariei nu va fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 5 decembrie, dar asta din motive practice. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a explicat ca aceasta amanare este una strategica, pentru ca este nevoie de un vot in Olanda pentru a primi unda verde pentru aderare și Bulgaria.…

- Țarile de Jos au solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune…