Stiri pe aceeasi tema

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca retorica nucleara a președintelui rus Vladimir Putin este „periculoasa” și „iresponsabila”, scrie The Guardian . „Aceasta este o retorica periculoasa. Este un comportament iresponsabil”, a spus Stoltenberg la CNN. „Și, bineințeles, cand combini…

- Politicienii au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Alexander Lukașenko și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și intoarcerii delegației ucrainene, toate…

- Guvernul ucrainean spune ca rezistența țarii fața de Rusia este o lupta pentru a asigura viitorul Europei, potrivit BBC . Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul Apararii Oleksi Reznikov a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat. „Uitați-va. Mulți și-au…

- UEFA ia masuri dupa izbucnirea conflictului armat dintre Rusia si Ucraina si a anuntat, intr-un comunicat, ca a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului Executiv, pentru vineri dimineata. “In urma evolutiei situatiei dintre Rusia si Ucraina din ultimele 24 de ore, presedintele UEFA a decis sa…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer.

- NATO a stabilit repozitionarea a circa 1.000 de militari americani din Germania in Romania.Nelinisti tot mai mari se inregistreaza la frontierele statelor europene estice, in contextul schimbarilor pe plan mondial, in care tensiunile dintre Rusia si NATO nu par sa se linisteasca prea curand.Ambasada…

- Ucraina a declarat ca dețin unele „dovezi” care arata implicarea Rusiei in atacul cibernetic de amploare ce a vizat saptamana aceasta mai multe ministere si site-uri guvernamentale ucrainene. Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Digitalizare, obiectivul atacului cibernetic este de a „destabiliza…