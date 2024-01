Austria ne pune din nou rabdarea la incercare. Guvernul de la Viena are 5 conditii pentru a accepta accederea si terestru a Romaniei la spatiul Schengen. Condițiile au fost publicate intr-un text pus la dispoziție de Consiliul European. Cele 5 conditii ale Austriei Austria a impus Romaniei și Bulgariei cinci condiții pentru intrarea in Schengen. […] The post Austria se pune de-a curmezisul intre Romania si Schengen. Cele 5 conditii ca sa ne accepte aderarea first appeared on Ziarul National .