Stiri pe aceeasi tema

- Austria doreste sa introduca, din 4 iunie, un ”pasaport verde” in format digital privind coronavirusul, informeaza miercuri dpa. ”Pasaportul” va fi operat printr-un cod QR care apoi va fi disponibil pe telefoanele mobile, a explicat ministrul austriac al turismului Elisabeth Kostinger, potrivit Agerpres.…

- Austria doreste sa introduca, din 4 iunie, un ''pasaport verde'' in format digital privind coronavirusul, informeaza miercuri dpa. ''Pasaportul'' va fi operat printr-un cod QR care apoi va fi disponibil pe telefoanele mobile, a explicat ministrul austriac al turismului…

- Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul digital de vaccinare pana la targul de turism de la Madrid, din mai. Vicepresedintele Comisiei Europene: Cine doreste sa circule prin Europa si nu are „pașaport COVID” „mai bine sa nu porneasca la drum” Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul…

- Comisarul european Adina Valean a explicat cand ar putea fi introdus certificatul verde digital pentru persoanele care intenționeaza sa calatoreasca in interiorul UE. Certificatul verde propus de Comisia Europeana ar putea intra in vigoare la 1 iunie. Comisarul european Adina Valean a precizat ca acesta…

- Daca Uniunea Europeana va intarzia prea mult timp cu "pasaportul verde digital", atunci Israelul vrea sa inceapa sa negocieze cu fiecare tara membra in parte pentru a ajunge la un acord de recunoastere reciproca a certificatului de vaccinare, a declarat ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, spune ca iși dorește redeschiderea turismului și are multe discuții cu colegii din Coaliție, dar și cu ambasadori, insa acest lucru se va face in limitele pe care le va permite epidemia de COVID-19. „Ne dorim deschidere, dar trebuie sa fie in limitele pe…

- La nivel european, continua demersurile privind introducerea unui certificat de vaccinare care sa permita deplasarile in spațiul comunitar fara sa se mai impuna perioada de carantina, dar și fara riscul de a raspandi coronavirusul. Documentul se numește ‘pașaport verde digital’, conform proiectului…

- „In privinta intrebarii despre cum ar putea arata pasaportul verde digital: vom inainta o propunere legislativa in martie", a declarat Ursula von der Leyen intr-o conferințaa cu parlamentarii conservatori germani, conform Reuters.Liderii UE reuniti joi intr-un summit virtual privind gestionarea pandemiei,…