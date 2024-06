Stiri pe aceeasi tema

- Petru a murit la 25 de ani, spulberat de un șofer despre care parinții tanarului decedat spun ca este teribilist. Cel care a provocat accidentul are acum 20 de ani și poate conduce in continuare, asta pentru ca, spune el, nu ar fi fost de vina.

- Familia lui Gabi Stangau traiește cele mai grele momente dupa moartea lui. Deși au trecut cateva saptamani de la tragedie, suferința este din ce in ce mai mare in sufletul mamei sale. Femeia ar face orice ca sa dea timpul inapoi și sa il mai aiba in viața pe fiul ei. Iata ce mesaj sfașietor a transmis!

- Fratele lui Flori a fost spulberat in urma cu patru luni de un șofer care ar fi incurcat frana cu accelerația. Barbatul a fost lovit din plin, iar de atunci este in continuare in stare grava la spital.

- O femeie din Argeș a fost ucisa de soț cu ciocanul de batut șnițele. Mihaela și partenerul ei s-au casatorit in 2019, iar apropiații o plang pe femeie, care a incercat pana in ultima clipa sa se salveze.

- Un barbat care urma sa vina in Romania, la familie, a murit marți dimineața. Era plecat la munca in Italia, atunci cand a sfarșit tragic. Inițial, s-a spus ca ar fi vorba despre un accident de munca, asta pentru ca s-a stins din viața in timp ce incarca TIR-ul, intr-o parcare.

- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.

- Florin Dița a murit in urma cu cateva zile, in accidentul rutier cumplit din Vrancea. Moartea lui a lasat in urma multa durere, mai ales in cazul mamei sale, care este distrusa de suferința. Dupa accidentul rutier, femeia nu mai reușește sa iși gaseasca liniștea și a transmis mesaje dureroase pe rețelele…