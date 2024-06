Stiri pe aceeasi tema

- A fost dezamagit in iubire, iar acum pune profesia pe primul loc. Artistul Emilian a acordat un interviu exclusiv pentru Star Matinal, interviu in cadrul caruia a vorbit mai mult despre viața profesionala și planurile pe care le are, și mai puțin despre viața sentimentala.

- Parlamentul Romaniei a fost din nou scena unui scandal marcat de agresiune fizica. Deputatul liberal Florin Roman și fostul ministru de Finanțe, Dan Vilceanu, fost membru al PNL, au fost implicați intr-o altercație care a degenerat, culminand cu acuzații

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, condamna cu fermitate tentativa de asasinare a prim-ministrului slovac Robert Fico și spune ca aceasta este un semn de avertizare pentru toata lumea ca violenta verbala se transforma in violenta fizica daca nu este oprita la timp, potrivit News.ro.

- Luni, 22 aprilie a.c., in jurul orei 11.47, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina la un imobil de pe strada Spicului, din municipiul Zalau, dupa un scandal izbucnit intre rude. In urma verificarilor s-a stabilit ca un tanar de 22 de ani, pe fondul unor discuții contradictorii, a distrus…

- Un procent covarșitor de elevi – 81% – afirma ca au fost martori ai situațiilor de bullying in școala unde invața, in vreme ce mai mult de un sfert – 28% – dintre respondenți afirma ca, in unitatea de invațamant pe care o frecventeaza, au asistat cu frecvența ridicata (des și foarte des) la astfel…

- Fostul prefect Dan Ilie Morega s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce in cusrsul acestei zile a lovit o jurnalista deranjat de intrebarile acesteia. Morega a chemat jurnaliștii pentru a organiza o conferința de presa dupa ce a fost prins pentru a 6-a oara la volanul mașinii sale deși avea permisul…

- Fostul prefect a organizat o conferința de presa dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal, iar la un moment dat, enervat de intrebarile unei jurnaliste, i-a cerut acesteia sa paraseasca incaperea, dupa care a inceput sa o agreseze fizic. Dan Ilie Morega a facut accident. Fostul prefect de Gorj avea permisul…