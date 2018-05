Austria le reduce ajutoarele sociale străinilor care nu ştiu Limba Germană Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este menit sa garanteze un venit minim de baza, va ramane la nivelul de 863 de euro.



Totusi, strainii fara cunostinte medii de germana sau cunostinte avansata de engleza vor primi cu 300 de euro mai putin.



Cele noua landuri din Austria au reguli diferite pentru familii. Unele platesc aceeasi suma pentru fiecare copil, in timp ce altele platesc mai putin incepand cu al patrulea copil.



In viitor, familiile se vor confrunta cu unele reduceri pentru cel de al doilea copil, si cu reduceri drastice incepand cu al… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Austria reduce ajutoarele sociale pentru strainii care nu vorbesc engleza sau germana. Aceeasi masura ar urma sa se aplice si in cazul familiilor mari care beneficiaza de asistenta sociala, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar…

- Strainii cu cunostinte reduse de limba germana, precum si familiile mari care beneficiaza de asistenta sociala, sunt pe cale sa se confrunte cu reduceri ale ajutoarelor sociale, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este…

- Un proiect de lege in acest sens a fost prezentat de coalitia de guvernare si ar putea fi aplicat din 2019. In prezent, executivul de la Viena acorda o suma fixa de 172,4 euro pentru fiecare copil. Dupa reforma, parintii maghiari care lucreaza in Austria, spre exemplu, vor primi doar 93,61 de euro.…

- Guvernul de la Viena vrea sa reduca drastic alocatiile platite pentru copiii care nu locuiesc cu parintii, in Austria.Un proiect de lege in acest sens a fost prezentat de coalitia de guvernare alcatuita din conservatori si extrema dreapta.

- Fetele care sunt inscrise la centrele de ingrijire de zi si in scolile primare din Austria nu ar mai trebui sa poarte val, conform unui proiect de lege pe care l-a anuntat miercuri guvernul de dreapta de la Viena, relateaza dpa. "Acoperirea cu un val a copiilor de varste mici nu ar trebui sa isi gaseasca…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizind ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.