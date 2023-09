Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a ajuns pe insula italiana Lampedusa. Este cel mai fierbinte loc al migrației ilegale, in momentul de fața. Mii de migranți au ajuns acolo, iar guvernul italian face eforturi pentru a-i duce in alte regiuni ale tarii.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer susține inca o data ca nu este momentul potrivit pentru extinderea spatiului Schengen motivand ca ”extinderea poate fi pusa in aplicare doar atunci cand protectia frontierelor externe functioneaza”. El apara veto-ul impotriva Romaniei si Bulgariei si chiar ia in calcul…

- Cancelarul federal austriac Karl Nehammer ia in considerare controale extraordinare la frontierele cu Italia, partener Schengen. Intr-un interviu acordat ziarului "Kleine Zeitung", cancelarul a raspuns cu "Da" la intrebarea: "Vom controla in curand și frontiera cu Italia, dupa ce Lampedusa a declarat…

- Austria blocheaza in continuare Romania și Bulgaria de la intrarea in spațiul Schengen, in ciuda apelului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a include cele doua țari. Adrian Sarbu a comentat apelul Ursulei von der Leyen și a spus ca Romania nu va intra in Schengen decat atunci cand…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca țara noastra va intenta proces Austriei, la Curtea Europeana de Justiție, daca oficialii austrieci continua sa blocheze intrarea Romaniei in Schengen. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat recent ca Romania intenționeaza sa atace Austria la Curtea Europeana de Justiție,…

- „Romania și Bulgaria sunt parte a spațiului Schengen” – e mesajul Ursulei von der Leyen care mai spune ca nu e timp de pierdut, conform alephnews.ro. In ultimul raport prezentat de Ursula von der Leyen in acest mandat – despre Starea Uniunii, președinta Consiliului UE a subliniat ca „s-au facut multe…

