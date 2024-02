Stiri pe aceeasi tema

- Confruntata cu importuri de gaze rusești inca foarte mari, in contextul in care razboiul din Ucraina continua, Austria incearca sa ia masuri mai radicale, inclusiv sa puna capat contractului pe termen lung prin care compania OMV cumpara gaze de la gigantul rus Gazprom, a anunțat luni, 12 februarie,…

- Importurile Chinei de echipamente pentru productia de cipuri au crescut semnificativ anul trecut. Producatorii si-au accelerat investitiile in incercarea de a ocoli eforturile SUA destinate franarii industriei chineze de semiconductori, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Pe 3 ianuarie, Gazprom a stabilit un nou record istoric al livrarilor zilnice de gaze catre China. Despre acest lucru a informat serviciul de presa al holdingului rus de gaze, menționind ca furnizarea de gaze rusești prin gazoductul Power of Siberia a depașit inca o data obligațiile contractuale zilnice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat duminica un decret care permite Rosbank sa achizitioneze participatii in companii importante din Rusia detinute de Societe Generale, transmite Reuters.Conform decretului, Rosbank va putea cumpara participatiile SocGen detinute la: Rosneft, Gazprom, Norilsk…

- Austria incearca sa-și mențina relațiile vechi de decenii cu rușii și spera la o restabilire mai profunda a relațiilor noteaza Reuters, citand surse familiarizate cu cele mai recente evoluții economice și diplomatice. Aici se incadreaza și recenta mișcare prin care austriecii vor sa-și scoata o banca…

- Șeful companiei naționale de gaze din Republica Moldova a propus joi preluarea transportului cantitaților furnizate prin Ucraina ale gigantului rus Gazprom daca Kievul decide sa nu reinnoiasca un contract de tranzit care expira anul viitor, informeaza Reuters.Vadim Ceban a declarat ca Moldova ar…

- Posibilitatea de a livra gaze naturale in regiunea transnistreana exista, insa nu sint doritori pe piața de-al livra gratuit in afara de Gazprom, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, in emisiunea „La 360 de grade”. In același timp, ministrul a precizat ca cei din stinga Nistrului ar putea…