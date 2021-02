Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa si acestea pot fi produse aici, Austria va incerca cu siguranta sa puna la dispozitie capacitatile sale de productie in companiile nationale corespunzatoare pentru aceste vaccinuri”, a afirmat liderul conservator intr-un interviu duminica in publicatia germana Welt am Sonntag. „Exact ca pentru producatorii…