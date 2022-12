Austria avertizează: „Boicotarea firmelor austriece ar dăuna României” Cancelarul Austriei, Karl Nehammer spune ca boicotul asupra firmelor austriece din Romania, ca reactie Schengen, ar face rau mai mult Romaniei decat Austriei. Asta pentru ca firmele austriece varsa bani la bugetul tarii si creeaza locuri de munca. Recentul veto al Austriei la aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, care garanteaza libera circulatie a persoanelor in interiorul tarilor Schengen, a provocat critici dure nu numai din partea tarilor in cauza, ci si din partea multor alte tari ale UE. Chiar si guvernul italian nationalist de dreapta a condamnat aceasta actiune. Confruntat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca un eventual boicot asupra firmelor austriece din Romania, ca reactie la votul negativ pe care Viena l-a dat saptamana trecuta la aderarea la Schengen, ar face rau mai mult Romaniei decat Austriei, pentru ca firmele austriece varsa bani la bugetul tarii si creeaza…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, ca sansa Romaniei de a adera la Schengen a fost redusa din cauza ca tara noastra a intrat pe lista, la pachet cu Bulgaria cand a venit votul in Consiliul JAI. El a subliniat ca, și in cazul in care Austria ar fi votat pentru aderarea Romaniei, Olanda…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat dezamagirea, joi, dupa Consiliul JAI care a respins accederea Romaniei si Bulgariei la Schengen, si le-a transmis un mesaj cetatenilor acestor tari: Meritati sa fiti membri, meritati sa fiti in Schengen.

- UPDATE – Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca o majoritate covarsitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus ca Romania merita in Schengen, in schimb, guvernul de dreapta din Austria a ales ‘sa fie pe contrasens’, afirmatie facuta in contextul in care Romania si Bulgaria nu au…

- Surse oficiale susțin ca la aceasta ora au loc negocieri intre miniștrii de interne ai UE și cel al Austriei, dupa ce s-a intrat in blocaj la Consiliul JAI. Germania și Luxemburg pun presiune pe Austria, refuzand sa aprobe aderarea Croației, susținuta de austrieci. Tonul a fost dat de ministrul din…