Austria a început testarea în masă a populației. Ce spun experții despre această acțiune Cancelarul austriac, Sebastian Kurtz a anunțat, vineri, ca Austria a inceput testarea in masa a populației pentru COVID-19. Decizia a fost luata in ciuda recomandarilor experților care spun ca nu este o procedura ce va da rezultate. La centrele de testare din Viena și alte orașe din Austria care au inceput testarea, s-au format, vineri dimineața, cozi lungi de asteptare. Kurtz a declarat la finalul lunii noiembrie ca cetațenii care doresc sa se vaccineze o pot face gratuit, iar daca din cei 8,9 milioane de locuitori ai Austriei vor fi testati cateva milioane, autoritatile vor putea depista si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

