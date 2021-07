Australienii s-au săturat să stea în puşcăriile din propriile case: s-au războit cu poliţiştii! (VIDEO) Australienii nu mai suporta restrictiile anti-pandemie impuse de autoritati si au iesit pe strazi sa-si strige frustrarile. Toate acestea dupa ce Guvernul le-a cerut oamenilor sa ramana in case timp de o luna pentru a opri extinderea epidemiei de Covid-19. Astfel, mii de persoane au manifestat, sambata, fata de masurile de izolare din cele mai […] The post Australienii s-au saturat sa stea in puscariile din propriile case: s-au razboit cu politistii! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Medigen Vaccine Biologics din Taiwan a anuntat marti ca va demara ultima faza a testelor clinice privind vaccinul sau anti-Covid, anul acesta, in Paraguay, potrivit The Guardian, scrie News.ro. Guvernul taiwanez a dat luni aprobarea pentru utilizare de urgenta si pentru productie…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca spera ca in urmatoarele doua saptamani sa poata anunta o decizie prin care cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 vor putea veni in Regatul Unit fara a mai fi obligati sa intre in carantina, la fel ca rezidentii britanici in prezent, relateaza AFP. ”Este…

- Pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid 19, polițiștii din Salaj au continuat controalele in zonele aglomerate, in mijloacele de transport in comun și au verificat modul de respectare a masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul acțiunii, au fost verificate 72 societați…

- Cetatenii australieni care se intorc acasa din India primesc pana la cinci ani de inchisoare si amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, scrie BBC, preluat de News.ro. Ministerul Sanatatii a precizat ca decizia a fost luata „bazandu-se pe numarul de persoane aflate in carantina dupa…

- Cetațenii australieni care se intorc acasa din India ar putea primi pana la cinci ani de inchisoare și amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, potrivit BBC. De asemenea, la inceputul saptamanii, Australia a suspendat toate zborurile din India. Presa din Australia scrie ca este pentru…

- Cetatenii australieni care se intorc acasa din India primesc pana la cinci ani de inchisoare si amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, scrie BBC. Ministerul Sanatatii a precizat ca decizia a fost luata "bazandu-se pe numarul de persoane aflate in carantina dupa ce au contractat…

- Tara reusise pana acum sa evite o carantina totala, impunand diverse restrictii partiale, care in luna februarie au redus numarul cazurilor zilnice la 6.000. Dar relaxarea restrictiilor in luna martie a declansat un nou val al infectiilor, care au atins la sfarsitul lui aprilie cel mai ridicat nivel…

- Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID va fi adaptata fiecarui sector vizat de masurile de relaxare, informeaza guvernul, într-un comunicat transmis…