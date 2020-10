Australia va introduce un test de limba engleză pentru soţii şi partenerii străini care cer viză permanentă Sotii si partenerii straini ai australienilor vor trebui sa treaca un test de limba engleza inainte de a li se elibera o viza pentru sedere permanenta in tara, a anuntat joi ministrul imigratiei in functie, Alan Tudge, citat de dpa. Guvernul, care a declarat ca ii va ajuta pe noii sositi sa se stabileasca in Australia, a precizat ca testul se va aplica de asemenea rezidentilor permanenti actuali care nu sunt cetateni australieni. "Vom cere ca un solicitant si un sponsor sa fi indeplinit nivelul functional de limba engleza sau sa fi facut macar eforturi rezonabile pentru a invata engleza", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

