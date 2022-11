Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel australian in varsta de cinci ani a supravietuit dupa ce a fost muscat si tarat intr-o piscina de un piton lung cat o masina mica, a declarat vineri tatal sau presei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un baietel in varsta de 6 ani a fost salvat de sub daramaturi la doua zile dupa seismul cu magnitudinea 5,6 care a devastat un district din provincia indoneziana Java de Vest si a provocat moartea a cel putin 268 de persoane, a declarat miercuri un reprezentant al echipelor de salvare, relateaza dpa…

- Baiatul a fost gasit in viata sub daramaturile unei case din satul Nagrek, in districtul Cianjur, miercuri dimineata, la circa 40 ore dupa seismul produs luni , a declarat Aman Riyanto, un pompier care a luat parte la operatiunea de salvare, relateaza dpa si Kyodo.„Inca respira. Multumim lui Dumnezeu…

- Cand forțele rusești le-au invadat țara la sfarșitul lunii februarie, Vladimir Bespalov și Maria Bespalaia s-au temut ca visul lor de mult timp de a-și intemeia o familie prin adopție s-a sfarșit, relateaza CNN intr-un reportaj.

- Un tigru de Sumatra a patruns in tabara unor muncitori de pe o plantatie din Indonezia si l-a atacat pe unul dintre ei, barbatul suferind o rana la cap, dar supravietuind, transmite duminica DPA care citeaza presa locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Unul dintre copiii care s-a numarat printre victime ale masacrului de la creșa din Thailanda, de la mijlocul saptamanii trecute, a supraviețuit miraculos dupa ce a fost impușcat de doua ori in cap și injunghiat.

- Familia se afla intr-un sat uitat de lume din județul Iași. In urma cu puțin timp, casa in care locuiau 9 suflete a ars și au mai ramas doar pereții. Cu lacrimi in ochi, mama povestește cu greu despre clipele cumplite prin care au trecut.„Aici, in casa, nu era nimeni, eram afara toți, locuiam aici,…

- Fostul președinte Ion Iliescu scrie, intr-un text publicat pe blogul sau , ca „a aflat cu tristețe” de decesul ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, despre care afirma ca a schimbat prin deciziile sale dinamica relațiilor internaționale, „și in bine, și in rau”. „Mulți au spus ca a inceput schimbarea…