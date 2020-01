Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din regiunea capitalei australiene (ACT) au decretat vineri stare de urgența, intrucat incendiile de vegetație masive se extind la sud de Canberra, devenind cea mai mare amenințare asupra teritoriului din ultimele doua decenii, au declarat oficialii, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Principalul…

- Incendiile devastatoare de vegetatie continua sa afecteze competitiile sportive de top din Australia, a carei federatie de fotbal a decis sa amane un meci feminin programat vineri la Newcastle, informeaza Reuters. Sutele de incendii au parjolit peste 10,3 milioane de hectare de teren, o suprafata comparabila…

- De cateva saptamani bune, Australia este in flacari. Nu mai puțin de 146 de incendii ard in tot statul, parca neincetat, iar imaginile apocaliptice de la fața locului aduc mai degraba cu Iadul pe Pamant.

- ​Turneul challenger de tenis de la Canberra, la care participa si Marius Copil, a fost mutat la Bendigo, din cauza incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza News.ro. Canberra este afectata de incendiile de vegetatie din Australia, spre deosebire de orasul Bendigo, care va gazdui competitia…

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…